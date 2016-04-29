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طوارئ فى المنيا لمواجهة مخالفات البناء فى العطلات الرسمية

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طوارئ فى المنيا لمواجهة مخالفات البناء فى العطلات الرسمية طوارئ فى المنيا لمواجهة مخالفات البناء فى العطلات الرسمية
رفعت الوحدات المحلية بالمنيا، حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة مخالفات البناء سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، تحسبا لاستغلال أيام العطلات الرسمية فى أعمال البناء.

ومن ناحية أخرى، كثرت أعداد الأصوات المطالبة بإزالة الأبنيه المخالفة للتنظيم والخاصة بالبناء على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو الارتفاعات المخالفة لتنظيم البناء فى القرى والمراكز.

كان النائب مجدى سعداوى نائب مركز أبوقرقاص، قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، لمطالبته بإزالة الأبنية المخالفة لأنها تمثل تهديدا لأرواح المواطنين، وذلك بعد أن انتشرت الأبراج شاهقة الارتفاع، والتى تم بنائها بالمخالفة للقانون، إما لعدم وجود ترخيص، أو بنائها على الأراضى الزراعية، وذلك تحت سمع وبصر المسئولين الذين أغمضوا أعينهم عن مخالفات البناء.


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