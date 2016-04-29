3 سيدات يتهمن محفظ قرآن بالاستيلاء على أموالهن وبممارسته الشعوذة بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط محفظ قرآن لقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاج العقم وفك السحر بين الأزواج بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى مأمور قسم قليوب بلاغا من كل من "س. ك" 51 سنة ربة منزل و"ا. ص" 36 سنة ربة منزل، و"ش. م" 34 سنة ربة منزل، وجميعهن مقيمات بشبرا الخيمة، بتضررهن من "محمد. م" 39 سنة محفظ قرآن لقيامه بالنصب عليهن وإيهامهن بقدرته على أعمال السحر والشعوذة، وتحصل من الأولى على مبلغ 6000 جنيه مقابل علاج ابنتها من العقم، ومن الثانية مبلغ 5000 جنيه مقابل الإصلاح بينها وبين زوجها، ومن الثالثة مبلغ 3000 مقابل فك الأعمال السحرية بينها وبين زوجها.

وبمواجهة المتهم، أنكر ما نسب إليه ولم يعلل سبباً لذلك الاتهام، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1488 إدارى قسم قليوب لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.

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