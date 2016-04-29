ضبط مسجل لحيازته سلاحا ناريا وأقراصا مخدرة بأسوان

تمكنت قوة شرطية من رجال مباحث قسم ثان أسوان من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وأقراص مخدرة، وتحرر محضر بالمضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد ورد إخطار أمنى إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان، وعقب تقنين الإجراءات من القبض على المتهم "صالح. ح" 45 سنة عاطل مقيم أسوان، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مم و100 قرص لعقار التامول المخدر.

وتحرر المحضر رقم 1372 إدارى قسم ثان أسوان لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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