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بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن وحدة "أمان" لمراقبة حدود الدول العربية

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بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن وحدة "أمان" لمراقبة حدود الدول العربية بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن وحدة "أمان" لمراقبة حدود الدول العربية
نشرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صورا لوحدة خاصة تابعة لشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى "أمان" مهمتها هى مراقبة حدود إسرائيل مع الدول العربية.

وقالت الصحيفة، أنه من خلال شاشة عملاقة يتمكن جنود الوحدة التى يطلق عليها اسم "مظلة النار"، من مراقبة الحدود مع باقى الدول العربية شمالا وجنوبا ، بهدف منع أى خطر يمثل تهديدا على إسرائيل .

وأضافت الصحيفة أن الوحدة تمكنت من إحباط العديد من الهجمات التى كانت تستهدف إسرائيل، من خلال منع تسلل إرهابيين إلى إسرائيل من الشمال ومن الجنوب، وتمكنت من منع تسلل عناصر تنظيم " داعش" الإرهابى فى سوريا من الوصول إلى اسرائيل وخطف جنود .

وأوضحت الصحيفة أن ضباط الوحدة يستخدمون تقنية عالية الجودة لعمل مسح شامل للحدود التى تربط اسرائيل بالحدود المشتعلة كالتى على الحدود السورية ، حيث تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف من أجل حماية امن الدولة .

وحدة مظلة النار لمراقبة الحدود مع الدول العربية (1)

وحدة مظلة النار لمراقبة الحدود مع الدول العربية (2)

وحدة مظلة النار لمراقبة الحدود مع الدول العربية (3)

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