بالصور.. أصحاب مخابز بفاقوس يطالبون بتحسين الدقيق ووقف سيارات بيع الخبز

أعرب أصحاب مخابز مركز فاقوس عن استيائهم من مسئولى التموين بمحافظة الشرقية، جراء عدم سماع شكواهم، والعمل على حلها، سواء من سوء حالة الدقيق التى تورد من المطاحن للمخابرات، أو نقص الوزن بالأجولة، والتى تتسبب فى عجز الإنتاج، أو بسبب السماح لسيارات محملة بالخبر من مراكز أخرى بالتجول داخل قرى ومدينة فاقوس لبيع الخبز للمواطنين داخل منازلهم.

ودلل أصحاب المخابز على صدقهم بأنهم حرروا عدد من المحاضر ضد تلك السيارات آخرها محضر رقم 2012 لسنة 2016 إدارى قسم فاقوس، وسمح مسئولى التموين لها بالخروج رغم ضبط ماكينة بيع الخبز الخاصة بالتموين بالسيارة، الأمر الذى جعل أصحاب المخابز يشعرون بخيبة أمل، خاصة أن عدد من المخابز تغلق أبوابها، وتسرح عمالتها، وتضع البعض الآخر فى مأزق حقيقى.

وطالب أصحاب المخابز المسئولين بمديرية تموين الشرقية، بضرورة تحسين الدقيق المنصرف للمخابز، ومنع سيارات بيع الخبز المتنقلة من التجول داخل قرى المركز، لعدم التأثير السلبى عليهم.

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