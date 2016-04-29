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تعرف على مضاعفات اللحمية عند الأطفال.. أهمها إعاقة التنفس والتهاب الكلى

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تعرف على مضاعفات اللحمية عند الأطفال.. أهمها إعاقة التنفس والتهاب الكلى تعرف على مضاعفات اللحمية عند الأطفال.. أهمها إعاقة التنفس والتهاب الكلى
تسبب اللحمية العديد من المضاعفات المرضية الخطيرة التى يجهلها الكثيرون، وقد تصل حد التأثير على طبيعة تنفس الإنسان وقدرته على تناول الطعام خاصة فى حالة إصابة الأطفال بها، فبعض من يعانون من الإصابة باللحمية قد يتعرضون للإصابة بمضاعفاتها الخطيرة للغاية فى عمر صغير قد يكون قبل الثلاث سنوات من عمرهم، ما يستدعى ذلك التفكير فى إزالتها جراحيًا، وذلك حسب الفحص والتدقيق وطبيعة الحالة وطبيعة المضاعفات التى أصابت الطفل.

الدكتور أحمد علام -أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنها- أوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللحمية ليست بالأمر الهين فى بعض الحالات المصابة بها، وذلك لأن مضاعفاتها خطيرة للغاية، فحسب توضيح الدكتور أحمد علام، فهى جزء لا يتجزأ من الجهاز المناعى للإنسان لذا تكمن حساسيتها وخطورتها، ومن أبرز مضاعفاتها الخطيرة:

- أن تتحول إلى بؤرة صديدية فى الجسم بعد أن كانت جزء من الجهاز المناعى للطفل
>- أن تسبب نوعًا من مضاعفات بالكلى خطيرة ومتقدمة والتهابات
>- أن تسبب سوء هضم شديد
>- أن تصبح سبب فى التهابات المفاصل الشديدة
>- أن تسبب الحمى الروماتيزمية
>- تعوق فى بعض الأحيان التنفس السليم والطبيعى للإنسان
>- الإصابة بانسداد شديد فى الحلق وصعوبة تنفس الطفل
>- صعوبة تناول الطعام مع مضاعفاتها


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