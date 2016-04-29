اليوجا تقلل التأثير السلبى لنوبات الربو لدى المرضى

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن ممارسة اليوجا، خاصة بين مرضى الربو، تساعد بصورة كبيرة فى تخفيف أعراضه السلبية والعمل على تحسين نوعية حياتهم.

ويعد الربو من الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا التى تؤثر على نحو 300 مليون شخص حول العالم، وتشمل العديد من الأعراض من ضيق التنفس، السعال.. حيث تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن ممارسة اليوجا قد تؤدى إلى حدوث تحسن طفيف فى أعراض الربو، فضلا عن نوعية حياة المرضى.

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات أكثر من 1,048 رجل وامرأة عانوا من نوبات ربو فى كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت المتابعة إلى أن المرضى الذين انتظموا فى ممارسة رياضة اليوجا نجحوا فى التخلص بصورة كبيرة من الأعراض السلبية لنوبات القلب.

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