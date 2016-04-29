ضبط مسئولة بحى المنتزه بالإسكندرية متلبسة برشوة 100 ألف جنيه من رجل أعمال

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الجمعة، القبض على مهندسة المشروعات بحى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، أثناء تقاضيها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أحد رجال الأعمال، ومدير أعماله، مقابل تدخلها لمنع تنفيذ قرار إزالة صادر لعقار.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، فى بيان صحفى، إن جهات التحقيق بالنيابة العامة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد المتهمين، وعقب الإطلاع على الأدلة والتسجيلات قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

النيابة الإدارية تواصل جهود الحفاظ على المال العام.. وحدة قضايا الاستثمار تنعش خزينة الدولة باسترداد 100 مليون جنيه مستحقات لدى رجال أعمال.. وتسحب أراضى من الشركات المخالفة وتعيد طرحها من جديد