"التموين" تخطط لإقامة سلاسل تجارية وأسواق على جانبى السكك الحديدية

أعلن الدكتور خالد حنفى، زير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق والتنسيق مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل على استغلال الأراضى الشاغرة على جانبى السكك الحديدية والطرق فى كافة المحافظات بإقامة عليها سلاسل تجارية ومراكز لوجستية ومناطق تجارية وأسواق حديثة، بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق عوائد استثمارية لهيئة السكك الحديدية وتوفير الآلاف من فرص العمل وأيضا تحديث التجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بحضور أحلام رشدى رئيسة الجهاز والأعضاء، أن الجهاز بدأ لأول مرة منذ إنشائه عام 2008 فى تفعيل نشاطاته والقيام بأحد أدواره الهامة، وهو الدور التنموى، حيث قام بحصر الأراضى والمنافذ التى سيتم تطويرها وطرحها على أصحاب الأنشطة التجارية والمستثمرين، وتم التعاقد على إقامة عدد كبير من السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية فى معظم المحافظات من خلال استثمارات محلية وسعودية وكويتية وإماراتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية وغيرها بلغت نحو 6 مليار جنيه مشيرا.

وأشار وزير التموين، إلى أن هذه السلاسل التجارية سوف توفر نحو 110 ألف فرصة عمل، وهي تأتى ضمن مبادرة المرحلة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية فى كافة المحافظات، لتوفير السلع الغذائية والآلاف من فرص العمل.

وقال: هناك خطة للجهاز لتطوير قطاع التجارة الداخلية، وفقا للمعايير الدولية العالمية، سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، من خلال تطوير الأسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة و أسواق اليوم الواحد، بهدف احتواء أكبر قدر من التجارة العشوائية وإدخالها فى المنظومة الرسمية، وتأهيل وتدريب العاملين فى مجال تجارة التجزئة والجملة، ورفع مستوياتهم، وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للنهوض بمنظومة التجارة فى مصر وفقا لرؤية وتوجهات الدولة فى تلك المرحلة، وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر و أجود من السلع، من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة، وفقا لما هو معمول به عالميا، والذى من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30%.

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