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القوى العاملة: عيد العمال وشم النسيم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

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القوى العاملة: عيد العمال وشم النسيم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص القوى العاملة: عيد العمال وشم النسيم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأحد أول مايو عيد العمال، والاثنين 2 مايو المقبل يوم شم النسيم، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن اليومين إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليومين، مثلى الأجر عن كل يوم عمل .

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات


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