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تلميذة تتخلص من حياتها شنقا بعد تعنيفها لمذاكرة دروسها فى سمالوط بالمنيا

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تلميذة تتخلص من حياتها شنقا بعد تعنيفها لمذاكرة دروسها فى سمالوط بالمنيا تلميذة تتخلص من حياتها شنقا بعد تعنيفها لمذاكرة دروسها فى سمالوط بالمنيا
تخلصت تلميذة بالصف الثانى الإعدادى فى المنيا من حياتها شنقا داخل حجرة نومها، بسبب تعنيف والدتها لها، ومطالبتها بمذاكرة دروسها حرصا على مستقبلها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة طفلة مشنوقة داخل حجرتها بإحدى قرى سمالوط.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال إلى مكان الحادث لفحص البلاغ تبين أن الجثة لتلميذة تدعى "حنان. س"، 13 سنة، بالصف الثانى الإعدادى، وقد أنهت حياتها منتحرة شنقا داخل غرفتها بسبب تعنيف والدتها لها لمذاكرة دروسها حرصا على مستقبلها، وتم نقل الجثة للمستشفى العام، وتولت النيابة التحقيق.


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