الكحول والنقانق والسمنة تسبب هذا السرطان القاتل

ينصح باحثون بريطانيون وأمريكيون بالتقليل من استهلاك المشروبات الكحولية واللحم المصنع وأيضا الوقاية من السمنة لأنها عوامل كفيلة بالإصابة بهذا النوع من السرطان القاتل والخبيث.

> أشارت مؤسسة الأبحاث السرطانية في لندن والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان في تقرير موحد أن تناول الكحول يوميا واستهلاك اللحوم المصنعة كالنقانق واللحم المقدد بالإضافة إلى السمنة هي عوامل يمكن أن تسبب مرض سرطان المعدة. وجاء في التقرير الذي نشرت نتائجه على موقع "دي فيلت كومباكت" الألماني أن شرب ثلاثة كؤوس أوأكثر من المشروبات الكحولية يوميا يكفي لزيادة احتمال الإصابة بسرطان المعدة. الباحثون حذروا من أن الرجال والمدخنين والمدخنين السابقين هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ويبين التقرير الذي يحمل عنوان "الحمية والتغذية والنشاط الرياضي وسرطان المعدة" أن تناول كمية خمسين غراما من اللحم المصنع يوميا (أي ما يعادل سندويش هامبرغر) يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات والبنكرياس بنسبة 18 بالمائة. يستند العلماء في ذلك على دراسات سابقة أثبتت أن استهلاك اللحم المصنع يسبب سرطان الأمعاء الغليظة.

الغذاء الصحي يقيك من السرطان

في المقابل توصلت الدراسة الجديدة إلى أن السمنة والزيادة في الدهون المتكدسة عند منطقة البطن تزيد من احتمال الإصابة بسرطان ما يسمى بفؤاد المعدة وهي المنطقة العليا من المعدة المتصلة بالمرئ. خطر الإصابة بهذا السرطان يرتفع بنسبة 23 بالمائة في حال ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (أداة لتقييم الوزن الطبيعي للجسم) بخمس نقاط.

الخبراء قاموا بتحليل 98 دراسة سابقة أجريت على حوالي 17.5 مليون شخص بالغ، تبين لاحقا أن 77 ألف شخص منهم أصيبوا بمرض سرطان المعدة. تجدر الإشارة حسب الباحثين إلى أن مرض سرطان المعدة يتسبب بموت حوالي مليون شخص سنويا. هذا ما يجعل سرطان المعدة حسب موقع "دي فيلت كومباكت" خامس أكثر أنواع السرطان شيوعا وثالث أكثرها فتكا بصحة الإنسان.

أليس بندر، مديرة برامج التغذية لدى المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تحذر من أن نمط حياة الإنسان وتغذيته مرتبطان بشكل وثيق بمخاطر الإصابة بالسرطان. لذلك تنصح الطبيبة الأمريكية بـ "الإكثار من تناول المواد الغذائية النباتية كالخضار والفواكه والبقوليات مع الإقبال على ممارسة الرياضة." هذا ما يقلل حسب رأيها من خطر الإصابة بالسرطان. كما تضيف الخبيرة أن المعطيات الطبية الجديدة من شأنها أن تساعد الناس على الحفاظ أكثر على صحتهم ومحاولة فهم العوامل المسببة لمرض سرطان الأمعاء.

كما يشير الباحثون إلى أن النصائح الطبية بتجنب تناول الكحول واللحم المصنع يمكن أن يجنب في الولايات المتحدة فقط حوالي 4000 شخض من الإصابة بالسرطان. في المقابل حذر التقرير من أن السمنة لها علاقة بحوالي 11 نوعا من السرطانات المنتشرة، بيد أن تجنبها ممكن عبر اتباع نمط غذائي صحي.

س.ع / ع.ج

>

>