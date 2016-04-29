بالصور.."توجيه الرياضيات"بشمال سيناء تنظم المعرض الأول لتنمية مهارات الطلاب

نظمت إدارة توجيه الرياضيات بشمال سيناء، المعرض الأول لتنمية مهارات الرياضيات، تحت رعاية الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

وقد افتتحت المهندسة ليلى مرتجى وكيل المديرية، وطارق الترامسى مديرعام الخدمات التنفيذية بديوان المديرية، فعاليات المعرض فى مدرسة العربى بالعريش.

تضمنت فعاليات المعرض عرض ما قامت به إدارة توجيه الرياضيات من إنجازات على مستوى المحافظة قدمها موجها الرياضيات "عثمان عروج"، "محمد عبدالله العلاقمى".

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