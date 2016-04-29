مقتل 3 من تنظيم القاعدة في قصف لطائرة بدون طيار في شبوة

قصفت طائرة بدون طيار يعتقد بأنها أمريكية سيارة تابعة لعناصر من تنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

ونقل موقع / أنباء عدن / عن مصادر محلية قوله “إن طائرة موجهة قصفت مساء أمس سيارة على طريق مرخة بيحان مما أدى إلى تدمير واحتراق السيارة ومقتل 3 كانوا بداخلها”.

وفي محافظة لحج، قامت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي بقصف مواقع تابعة للقاعدة في شرق وغرب مدينة الحوطة والتي فرت إليها العناصر بعد تحرير مدينة الحوطة عاصمة المحافظة منهم ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

ومن ناحية أخرى، قامت وحدة متخصصة من قوات الجيش أمس بمداهمات لاعتقال مطلوبين أمنيا بعدد من المناطق بمدينة الحوطة عاصمة لحج في إطار خطة إحلال الأمن في المناطق التي تم طرد عناصر القاعدة منها وألقت القبض على عدد من المطلوبين.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش والتحالف ستقوم بتطهير محافظة لحج من القاعدة بشكل كامل وقد أعدت الخطة للعمليات العسكرية لتنفيذ ذلك ودعا أبناء المحافظة للعمل مع الجيش في تنفيذ الخطة لطرد القاعدة من لحج.

وكانت قوات الجيش والأمن اليمنية المدعومة بقوات التحالف العربي قد تمكنت الأسبوع الماضي من تحرير الحوطة عاصمة محافظة لحج التي تبعد 27 كيلومترا عن عدن وهربت عناصر التنظيم إلى مناطق أخرى.