مقتل 3 من تنظيم القاعدة فى قصف لطائرة بدون طيار فى شبوة اليمنية

>قصفت طائرة بدون طيار يعتقد بأنها أمريكية سيارة تابعة لعناصر من تنظيم القاعدة فى محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

ونقل موقع / أنباء عدن / عن مصادر محلية قوله "إن طائرة موجهة قصفت مساء أمس سيارة على طريق مرخة بيحان مما أدى إلى تدمير واحتراق السيارة ومقتل 3 كانوا بداخلها".

وفى محافظة لحج .. قامت طائرات الأباتشى التابعة لقوات التحالف العربى بقصف مواقع تابعة للقاعدة فى شرق وغرب مدينة الحوطة والتى فرت إليها العناصر بعد تحرير مدينة الحوطة عاصمة المحافظة منهم ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

ومن ناحية أخرى، قامت وحدة متخصصة من قوات الجيش أمس بمداهمات لاعتقال مطلوبين أمنيا بعدد من المناطق بمدينة الحوطة عاصمة لحج فى إطار خطة إحلال الأمن فى المناطق التى تم طرد عناصر القاعدة منها وألقت القبض على عدد من المطلوبين.

وأكد مصدر عسكرى أن قوات الجيش والتحالف ستقوم بتطهير محافظة لحج من القاعدة بشكل كامل وقد أعدت الخطة للعمليات العسكرية لتنفيذ ذلك ودعا أبناء المحافظة للعمل مع الجيش فى تنفيذ الخطة لطرد القاعدة من لحج.

وكانت قوات الجيش والأمن اليمنية المدعومة بقوات التحالف العربى قد تمكنت الأسبوع الماضى من تحرير الحوطة عاصمة محافظة لحج التى تبعد 27 كيلومترا عن عدن وهربت عناصر التنظيم إلى مناطق أخرى.

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