مقتل 123 مدنيا سوريا جراء الغارات على حلب خلال الأيام الأخيرة

أعلن المرصد السورى مقتل 123 مدنيا جراء الغارات على المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة فى مدينة حلب خلال الأيام السبعة الأخيرة، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

يذكر أن الجيش السورى يحشد قواته استعدادا لـ"معركة حاسمة" تبدأ قريبا فى منطقة حلب فى شمال سوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة سورية قريبة من السلطات، فى وقت يستنجد فيه الموفد الدولى ستافان دى ميستورا بموسكو وواشنطن؛ لإنقاذ الهدنة المعمول بها منذ شهرين فى البلاد.

الجيش السورى يستعد لمعركة فى حلب وارتفاع الضحايا لـ 200 قتيلا فى أسبوع