هاشتاج "السعودية فى كلمتين" يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج " السعودية فى كلمتين"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، واحتل الأكثر بحثا بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك تقديرا للدور التى تقوم به المملكة العربية السعودية فى تعزيز العلاقات "المصرية – السعودية"، وتقديرا لمواقفها المشرفm تجاه مصر وشعبها، ويأتى ذلك بعد ترحيب وتهليل وسعادة المصريين بزيارة الملك سلمان التاريخية لأرض الكنانة خلال أوائل الشهر الحالى.

وعلق العديد من النشطاء على الهاشتاج والذى قوبل بمتابعة قوية، حيث غرد العديد منهم بأنها بلد العز والفخر والأمان وأنها قبلة المسلمين، فيما قال ناشط "اللهم احفظ بلاد الحرمين وخادم الحرمين الشريفين من كل سوء آمين"، وقال آخر " أفديها بروحى"، وغرد آخر " أرض الحرمين، وطنى الحبيب ، بلد الحرمين ، قبلة المسلمين ، أطهر أرض" .

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