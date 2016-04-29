بالصور.. احتجاجات عنيفة ضد ترامب فى كاليفورنيا.. والشرطة تعتقل متظاهرين

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت عددا من المتظاهرين، بعد تحول مسيرة احتجاجية إلى العنف، خلال حشد إنتخابى للمرشح الجمهورى المحتمل دونالد ترامب ، فى كوستا ميسا بولاية كاليفورنيا، الخميس.

واحتشد مئات المحتجين خارج قاعة مقاطعة أورانج، حيث عقد ترامب حشد انتخابى، مساء الخميس، وقاموا بالصعود على السيارات، وإلقاء الحجارة بتجاه المارة والمؤيدين الذين كانوا فى طريقهم لحضور الحشد الانتخابى، معلنين معارضتهم للمرشح المعروف بتصريحاته المعادية للمهاجرين والمسلمين.

وتعطلت الحركة المرورية بسبب احتشاد المتظاهرين فى منتصف الطريق، وكان بعضهم يلوح بأعلام الولايات المتحدة والمكسيك، حيث هناك نسبة كبيرة من المواطنين الأمريكيين هم مهاجرين من أصول مكسيكية.

وحطم المتظاهرون أيضا زجاج ما لا يقل عن سيارة شرطة وثقب إطار سيارة أخرى وفى ذروة الاحتجاج حاول بعضهم قلب سيارة تابعة للشرطة أيضا، ورفع المحتجون لافتات تحمل عبارات مناهضة لترامب، وقاموا بكتابة عبارات أخرى على سيارات الشرطة.

واضطرت شرطة "كوستا ميسا" لتشر قوات مكافحة الشغب التى خرجت بالخيول لإبعاد الحشود عن مقر الحشد الانتخابى لترامب وحلقت طائرات هيلكوتبر لمتابعة تطورات الأمر.

وقال مارك ستكثر، مسئول قسم شرطة مقاطعة أورانج، فى تصريحات للوس أنجلوس تايمز أنه تم اعتقال عدد من المحتجين.

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