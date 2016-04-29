أستاذ أمراض باطنة: استمتعوا بأكلات شم النسيم لكن بشروط

أكد الدكتور أحمد أبو مدين، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد الأسبق بجامعة القاهرة، أنه جرت التقاليد فى المجتمع المصرى على أن ترتبط الأعياد دائمًا بتناول الطعام المميز، وفى شم النسيم اعتاد المصريون على تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة مؤكدًا أنه يمكن تناولها ولكن مع مراعاة الشروط الصحية لصنعها.

وقال أبو مدين إن شم النسيم يتميز منذ قرون عديدة بتناول أطعمة خاصة تبدو أغلبها ضارة بالصحة، وتشمل الأسماك المملحة أو المحفوظة أو المدخنة مثل الفسيخ والملوحة والرنجة بالإضافة إلى أنواع مميزة من الخضراوات مثل البصل الأخضر والملانة والليمون والبيض الملون.

وأشار إلى أنه تتميز جميع هذه المأكولات بأن لها مذاق خاص وتبعث على الشهية وإذا أتبع تناول هذه الأطعمة بالأصول الصحية الصحيحة تصبح هذه الأنواع من الأطعمة ذات قيمة غذائية عالية ومميزة موضحًا أن هناك أخطارًا فادحة تنتج عن عدم اختيار هذه الأطعمة بشكل صحيح وعلى رأسها التسمم الغذائى أو التلوث بميكروب خطير جدًا يسبب تسمم بمرض خطير يسمى "البتيوليزم".

وأكد أن هذا المرض يسبب شللا تاما بالجهاز العصبى المركزى ما يؤدى إلى الوفاة وأحيانًا تحدث بعض المخاطر نتيجة ميكروب السلمونيلا أو الشيجيلا ولذلك تقوم وزارة الصحة المصرية بعمل حملات متكررة على أماكن تخزين وتصنيع وبيع هذه الأسماك المملحة وإذا تم مراعاة الأصول الصحية لهذه الأطعمة فإننى أؤيد تناولها لأنها ذات مذاق خاص ومحبب.

وينصح أستاذ الكبد والأمراض المتوطنة بضرورة شرائها من أماكن معروفة تخضع للرقابة الصحية، ومراعاة بعض الفئات المرضية والتى يحدث لها مضاعفات بسبب تناول هذه الأطعمة مثل مرضى الضغط المرتفع أو الذين يعانون من أمراض بعضلة القلب ومرضى القصور الوظيفى بالكلى ومرضى الفشل الكبدى.

ونوه إلى دور وزارة الصحة فى القيام بالتفتيش على محلات بيع هذه الأطعمة ليستمتع المواطنين بتناولها فى الأعياد الموجودة منذ أيام الفراعنة وحتى الآن.

استعدادا لشم النسيم..محافظة القاهرة تشن حملات مكثفة على محلات الرنجة والفسيخ