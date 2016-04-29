اليوم..اجتماع لقيادات "الوفد" لبحث تداعيات اقتحام مقر الحزب

يجتمع مساء اليوم، الجمعة، قيادات حزب الوفد، لمناقشة اقتحام فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب مقر الحزب أمس الخميس.

وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، إنه دعا الهيئة العليا وهيئة مكتب الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذى واتحاد شباب الوفد ورؤساء اللجان واتحاد الوفد، لاجتماع طارئ لبحث تداعيات اقتحام مقر الوفد.

وأضاف "البدوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رفض ذهاب أنصاره إلى مقر الوفد، لعدم الاحتكاك بالأعضاء المفصولين وتطور الأمر ومساعدتهم فى تشويه بيت الأمة.

رئيس تحرير الوفد: أبلغت نقابة الصحفيين بتجاوزات أنصار"بدراوى" مع الزملاء

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