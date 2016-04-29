اوباما يتعهد بتسريع جهود قبول اللاجئين السوريين

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بتسريع الجهود الرامية الى استقبال عشرة آلاف لاجئ سوري قبل نهاية العام الحالي.

وقال اوباما في تصريحات صحفية في البيت الابيض مساء الخميس انه صبح من الممكن حاليا تسريع وتيرة العملية الادارية لاستقبال اللاجئين معربا عن اعتقاده بامكانية الوفاء بما تعهد من قبول عشرة آلاف لاجئ سوري بنهاية هذا العام.

غير أن أوباما حذر من محاولة عرقلة الكونجرس الامريكي هذه جهود، موضحا ان الادارة الامريكية ستواصل طرح القضية على الكونجرس والشعب الامريكي لاثبات صحة هذه الجهود وطمأنة الشعب الامريكي باتخاذ اجراءات الفحص الامني اللازمة للاجئين السوريين وفقا لادق المعايير.

وتابع قائلا انه من المهم ان نبعث برسالة الى العالم تفيد بان الولايات المتحدة مهتمة بهؤلاء اللاجئين.

يذكر ان الرئيس اوباما تعهد في العام الماضي بقبول عشرة آلاف لاجئ سوري حتى نهاية العام المالي 2016 غير ان 1703 لاجئ سوري فقط قدموا الى الولايات المتحدة من سوريا حتى الآن وذلك وفقا لاحصاءات وزارة الخارجية الامريكية.