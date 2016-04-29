أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

زلزال بقوة 7 درجات يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ

Google+ Print
زلزال بقوة 7 درجات يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ زلزال بقوة 7 درجات يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ

زلزال – أرشيفية

أعلن مركز الأمريكي للمسح الجيولوجي اليوم / الجمعة / عن وقوع زلزال بلغ قوته سبع درجات في دولة فانواتو بالمحيط الهادي .

وحذر المركز – حسبما أرودت قناة ( سكاي نيوز ) – من احتمال حصول أمواج مد عال خطرة على طول سواحل هذه الدولة-الأرخبيل الواقعة في المحيط الهادئ.

ومن جانبه ، قال المركز الوطني للإنذار المبكر من التسونامي ” إن مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات وإن أمواج مد عال خطرة يمكن أن تنجم عن هذا الزلزال ضمن مسافة 300 كلم من مركزه على طول سواحل فانواتو”.

ويقع أرخبيل فانواتو فوق “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة يؤدي التقاء الصفائح التكتونية فيها إلى حدوث زلازل وبراكين. ويبعد الأرخبيل 1750 كلم شمال شرقي أستراليا و500 كلم شمال شرقي كاليدونيا الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017