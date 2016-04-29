زلزال بقوة 7 درجات يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ

أعلن مركز الأمريكي للمسح الجيولوجي اليوم / الجمعة / عن وقوع زلزال بلغ قوته سبع درجات في دولة فانواتو بالمحيط الهادي .

وحذر المركز – حسبما أرودت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية – من احتمال حصول أمواج مد عال خطرة على طول سواحل هذه الدولة-الأرخبيل الواقعة في المحيط الهادئ.

ومن جانبه ، قال المركز الوطني للإنذار المبكر من التسونامي ” إن مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات وإن أمواج مد عال خطرة يمكن أن تنجم عن هذا الزلزال ضمن مسافة 300 كلم من مركزه على طول سواحل فانواتو”.

ويقع أرخبيل فانواتو فوق “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة يؤدي التقاء الصفائح التكتونية فيها إلى حدوث زلازل وبراكين. ويبعد الأرخبيل 1750 كلم شمال شرقي أستراليا و500 كلم شمال شرقي كاليدونيا الجديدة.