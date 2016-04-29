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"التموين" ترفض استلام 6784 جوال قمح محلى قديم وملىء بالحشرات

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"التموين" ترفض استلام 6784 جوال قمح محلى قديم وملىء بالحشرات "التموين" ترفض استلام 6784 جوال قمح محلى قديم وملىء بالحشرات
أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الدخلية رفض استلام 6784 جوال قمح من الموردين حتى صباح اليوم، نتيجة احتوائها على حشرات ومن إنتاج السنوات الماضية.

وأكد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن زيادة كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين منذ فتح موسم التوريد حتى صباح اليوم، إلى حوالى 169 ألف طن، وأن محافظة قنا تتصدر معدلات التوريد بين المحافظات بكمية 40 ألفا و179 طنا وذلك فى كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الأسفلتية المجهزة.

وأوضح ممدوح عبد الفتاح أن هناك غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة فى كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين الموردين، وحل أى عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الأقماح، مشيراً إلى أنه جارى استلام جميع الأقماح المحلية من المزارعين وأنه من المتوقع استلام كميات تتراوح من 4 إلى 4.5 مليون طن قمح هذا العام من المزارعين.


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