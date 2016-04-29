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بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يلتقى طلبة كلية الآداب ويتفقد السجن المركزى

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بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يلتقى طلبة كلية الآداب ويتفقد السجن المركزى بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يلتقى طلبة كلية الآداب ويتفقد السجن المركزى
التقى اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، طلبة كلية الآداب بجامعة العريش، كما تففقد السجن المركزى، جاء ذلك خلال جولة لمدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش، التى تضم عددا من الكليات، فضلا عن مقر السجن.

وأوضح بيان لمديرية أمن شمال سيناء صدر اليوم، أن مدير الأمن تحاور مع الطلبة أثناء مروره وصافح عددا منهم، كما تفقد السجن المركزى أثناء الزيارة للوقوف على حسن الرعاية المقدمة للمسجونين ومناقشة ذويهم والمودعين بالسجن حول متطلباتهم.
>جانب من جولة مدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش (1)

جانب من جولة مدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش (2)

جانب من جولة مدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش (3)

جانب من جولة مدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش (4)

جانب من جولة مدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش (5)

جانب من جولة مدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش (6)

جانب من جولة مدير أمن شمال سيناء فى منطقة الضاحية بالعريش (7)


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