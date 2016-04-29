5 علامات تدل على وجود طفيليات ضارة فى جسمك.. اعرف مخاطرها وعالجها

انتفاخ البطن أو وجود غازات وغيرها من العلامات، قد تكون دليلاً على وجود طفيليات ضارة فى الجسم.>وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الطفيليات كائنات دقيقة تعيش داخل الجسم بعضها غير مؤذٍ، فى حين أن البعض الآخر يمكن أن يكون خطرًا للغاية ويتسبب فى الإصابة بالأمراض، كما أنها تشبه السم البطىء وتؤثر على الجسم تدريجيًا من الداخل ما يؤدى إلى ظهور بعض المشاكل الصحية.

أشار التقرير إلى أن هناك عددًا من المشاكل الصحية التى تحدث نتيجة لوجود طفيليات خطرة فى جسم الإنسان، لأنها تتغذى على الخلايا والأنسجة فى جسم الإنسان ومن الممكن أن تسبب العدوى التى تهدد الحياة.

كما ذكر العلامات الأكثر شيوعًا التى تدل على وجود طفيليات ضارة فى الجسم، والتى تشمل الآتى:

>1- وجود غازات وانتفاخ فى البطن: فهى واحدة من العلامات الأكثر شيوعًا على وجود طفيليات ضارة فى الجسم ما يسبب الغازات وانتفاخ المعدة، لأن الطفيليات تجعل من الصعب امتصاص الطعام وهضمه، وعادة ما تكون هذه الطفيليات مسئولة عن مشاكل فى الجهاز الهضمى.

>2- الشعور بالأرق: من المعروف أن الطفيليات الضارة تؤثر أيضًا على الجهاز العصبى، ويمكن أن تسبب اضطرابات النوم مثل الأرق أو عدم القدرة على النوم ليلاً.

>3- التعرض للإسهال والإمساك: حيث تعطل هذه الطفيليات حركة الأمعاء الطبيعية ما يسبب الإمساك أو الإسهال.

>4- مشاكل الجلد: أشار التقرير إلى أن بعض الطفيليات يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة فى الجلد مثل الطفح الجلدى والأكزيما.

>5- الجز على الأسنان: لأن الطفيليات الضارة قد تطلق السموم الضارة فى الجسم ليلاً، وهذا بدوره يؤدى إلى القلق ويجعل الشخص يجز على أسنانه، وهذا واحد من أكثر الأعراض شيوعًا لوجود طفيليات ضارة فى الجسم.

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