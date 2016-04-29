تجديد حبس رقيب شرطه و9 آخرين لاتهامهم بخطف صاحب شركة وتعذيبه بالويلى لطلب فدية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس رقيب شرطة و9 متهمين اخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف صاحب شركة وتعذيبه بشقه فى منطقة شبرا الخيمه.

قرر أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهره الكليه، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الاول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، بحبس رقيب شرطة و9 متهمين اخرين لاتهامهم بخطف صاحب شركة وتعذيبه بشقه فى منطقة شبرا الخيمه، ووجهت لهم النيابة تهمة الخطف والسرقة بالإكراه والتعذيب.

كما امرت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان آثار التعذيب،وضبط واحضار عدد من المتهمين المشتركين فى القضيه، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

كان بلاغا ورد من اسرة المجنى عليه يفيد بتلقيهم اتصالات هاتفيا من احد الاشخاص ليطالبهم بفديه ماليه مقابل الافراح عن المجنى عليه.

كشفت تحريات المباحث ان المجنى عليه يعمل سائق،وقام بإيهام عدد من الاشخاص بانه خبير اثار وصاحب شركة خاصة ولديه القدرة فى الكشف عن الاماكن التى يوجد بها آثار، مقابل عموله ماليه.

وانه يتفق معهم على انه غير مسئول عن نجاح الصفقة مع مالك المكان او عدمه، وكان المجنى عليهم يمتنعون عن التبليغ عنه كون التنقيب ذاته يعد جريمه.

وعقب تتبع رجال الامن لهاتف الخاطفين امكن ضبط المتهمين داخل شقه بمنطقة شبرا الخيمة ومعهم المجنى عليه وعليه آثار ضرب وتعذيب.

وتبين من التحقيقات ان المتهمين اتفقو فيما بينهم على خطف المجنى عليه بمعاونة رقيب شرطه،واستدرجوه داخل "ميكروباص" وذعموا انهم رجال مباحث وتم اختطافه من امام مقر شركته بمنطقة الوايلى وتعذيبه،داخل احد الشقق بمنطقة شبرا الخيمه .

وبمواجهة المتهمين امام النيابه انكروا واقعة الاختطاف،واقر البعض بقضية النصب عليهم بإيهامهم بانه خبير آثار،وتم حبس المتهمين ووجهت لهم النيابة تهمة الخطف والتعذيب البدنى،كما تم حبس المجنى عليه بتهمة النصب .