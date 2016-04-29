أبرزها الموبايل والجلوس الخاطئ.. أسباب غير متوقعة تصيبك بالاكتئاب

تزايدت فى الآونة الأخيرة استخدامات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعى وهو ما ثبت علميًا أنه من أسباب زيادة معدلات الإصابة بالاكتئاب.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الاكتئاب له العديد من الأنواع والأشكال، ومن أسوأ أعراض الاكتئاب الميل للانتحار، لذلك ينبغى أن يؤخذ على محمل الجد، لأن الاكتئاب من الممكن علاجه عن طريق جلسات معرفية مكثفة والتحليل النفسى وتعاطى بعض الأدوية.

وذكر التقرير أن أعراض الاكتئاب تشمل الانسحاب الاجتماعى والقلق والتعب الشديد واليأس وعدم ممارسة الشخص للروتين اليومى الخاص به وعدم التفاعل فى المناسبات الاجتماعية والأسرية.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض الأسباب الغريبة التى قد تؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب وتشمل الآتى:

1- الإفراط فى استخدام الهواتف الذكية: وفقًا للتقرير أثبتت العديد من الأبحاث أنه إذا كان الشخص مدمنًا لاستخدام الهواتف الذكية فى جميع الأوقات ولا يمكن أن يعمل بدونها، فقد يكون أكثر عرضة للاكتئاب أو كما هو معروف بزيادة الأرق والقلق.

2- الجلوس فى وضع خاطئ: حيث توصلت العديد من الدراسات إلى أن الشخص الذى يجلس فى وضع خاطئ، يكون أكثر عرضة للأفكار السلبية ما يؤدى إلى الاكتئاب، لذا من الأفضل الجلوس فى وضع مستقيم والمشى والكتفين مفرودين.

3- عدم الحصول على ما يكفى من الكافيين: حسب التقرير فأن هذا أمر غريب، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يرفع مزاجك إلى حد ما ويحفز عمل الدماغ بشكل جيد، لكن الاستهلاك الزائد من الكافيين يمكن أن يكون ضارا لصحتك.

4- إدمان وسائل التواصل الاجتماعى: يقول الخبراء إن قضاء الكثير من الوقت فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى تجعل الشخص ينسحب من العلاقات الاجتماعية ويكون غير قادر على التفاعل بشكل جيد مع الناس فى الحياة الواقعية، كما أن مواقع التواصل الاجتماعى قد تجعل الشخص أكثر سعادة مما يبدو فى الواقع، فجميع هذه العوامل تجعله أكثر عرضة للاكتئاب.

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