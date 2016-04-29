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الرئيس الأمريكى يتعهد بتسريع جهود قبول اللاجئين السوريين

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الرئيس الأمريكى يتعهد بتسريع جهود قبول اللاجئين السوريين الرئيس الأمريكى يتعهد بتسريع جهود قبول اللاجئين السوريين

>تعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتسريع الجهود الرامية إلى استقبال عشرة آلاف لاجئ سورى قبل نهاية العام الحالى.

وقال أوباما فى تصريحات صحفية فى البيت الأبيض مساء أمس الخميس انه صبح من الممكن حاليا تسريع وتيرة العملية الادارية لاستقبال اللاجئين، معرباً عن اعتقاده بامكانية الوفاء بما تعهد من قبول عشرة آلاف لاجئ سورى بنهاية هذا العام.

غير أن أوباما حذر من محاولة عرقلة الكونجرس الامريكى هذه جهود، موضحا ان الادارة الامريكية ستواصل طرح القضية على الكونجرس والشعب الأمريكى لاثبات صحة هذه الجهود وطمأنة الشعب الامريكى باتخاذ اجراءات الفحص الامنى اللازمة للاجئين السوريين وفقا لادق المعايير.

وتابع قائلا انه من المهم ان نبعث برسالة الى العالم تفيد بان الولايات المتحدة مهتمة بهؤلاء اللاجئين.
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مصر 365