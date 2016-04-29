أهالى السرو بدمياط يطالبون بدعم وحدة الملاريا

ناشد أهالى مدينة السرو بمحافظة دمياط الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط دعم وحدة الملاريا بمدينة السرو بأدوات متطورة تناسب حجم وتعداد المدينة، والتى تعد من أكبر مدن محافظة دمياط.

وقال الأهالى يعتبر جهاز الملاريا بمدينة السرو من الأجهزة التى لها دور كبير فى مكافحة الحشرات والقوارض فى الشوارع وفى المدارس والجميع يلمس ذلك، ولذلك نطالب بدعم جهاز الملاريا بالمعدات والمبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض خاصة ونحن فى بداية فصل الصيف، حيث تشتد الحاجة إلى نظافة.

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