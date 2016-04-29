أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى السرو بدمياط يطالبون بدعم وحدة الملاريا

Google+ Print
أهالى السرو بدمياط يطالبون بدعم وحدة الملاريا أهالى السرو بدمياط يطالبون بدعم وحدة الملاريا
ناشد أهالى مدينة السرو بمحافظة دمياط الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط دعم وحدة الملاريا بمدينة السرو بأدوات متطورة تناسب حجم وتعداد المدينة، والتى تعد من أكبر مدن محافظة دمياط.

وقال الأهالى يعتبر جهاز الملاريا بمدينة السرو من الأجهزة التى لها دور كبير فى مكافحة الحشرات والقوارض فى الشوارع وفى المدارس والجميع يلمس ذلك، ولذلك نطالب بدعم جهاز الملاريا بالمعدات والمبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض خاصة ونحن فى بداية فصل الصيف، حيث تشتد الحاجة إلى نظافة.


>- محافظ دمياط يوجه بإعداد كشف للباعة الجائلين لتسكينهم بسوق عمومى فى رأس البر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365