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كاميرات مراقبة لمتابعة سير أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى وسط انتشار أمنى

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كاميرات مراقبة لمتابعة سير أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى وسط انتشار أمنى كاميرات مراقبة لمتابعة سير أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى وسط انتشار أمنى
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى بشارع الفنجرى والمخيم الدائم وسط انتشار رجال المرور بمحيط الأعمال لإزالة أى عوائق مرورية من أو أعطال سيارات، ويهدف إنشاء الكوبرى تخفيف الأحمال عن محور النصر.

وأكد مصدر أمنى، أن الإدارة تقوم برصد أى معوقات مرورية بواسطة كاميرات المراقبة بمحيط أعمال كوبرى الفنجرى، والتى تبدأ من شارع المخيم الدائم باستقطاع حارة مرورية على جانبى الطريق بالجزيرة الوسطى، بدءاً من نهاية سور نادى مدينة نصر الرياضى، وحتى شارع المخيم الدائم مع شارع النصر.

وأضاف المصدر بأنه سيتم أيضاً استقطاع حارة مرورية على جانبى الجزيرة الوسطى فى المسافة من تقاطع شارع الفنجرى مع شارع النصر حتى تقاطعه مع شارع ممدوح سالم.


>- مرور القاهرة: انتشار الأوناش بمحيط أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى لإزالة العوائق
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