أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بحبس عاطلين لقيامهم بسرقة مسكن أمريكى بإمبابة

Google+ Print
النيابة تأمر بحبس عاطلين لقيامهم بسرقة مسكن أمريكى بإمبابة النيابة تأمر بحبس عاطلين لقيامهم بسرقة مسكن أمريكى بإمبابة
أمرت نيابة أمبابة بحبس عاطلين لقيامهم بسرقة مسكن أمريكى 4 أيام بعدما تسللا لمنزله وسرقة مبالغ مالية و أجهزة إلكترونية.

كان المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، اليوم الخميس، تلقى بلاغا من عجوز يحمل الجنسية الأمريكية، أفاد فيه أنه يقيم بمفرده بعوامة بكورنيش النيل، وأنه اكتشف سرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالى. وبإجراء التحريات، تبين أن عاطلين وراء التسلل لمسكن الأمريكى وسرقته، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة، فحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق

القبض على عاطلين سرقا محتويات "عوامة" يسكنها أمريكى بمنطقة إمبابة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365