النيابة تأمر بحبس عاطلين لقيامهم بسرقة مسكن أمريكى بإمبابة

أمرت نيابة أمبابة بحبس عاطلين لقيامهم بسرقة مسكن أمريكى 4 أيام بعدما تسللا لمنزله وسرقة مبالغ مالية و أجهزة إلكترونية.

كان المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، اليوم الخميس، تلقى بلاغا من عجوز يحمل الجنسية الأمريكية، أفاد فيه أنه يقيم بمفرده بعوامة بكورنيش النيل، وأنه اكتشف سرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالى. وبإجراء التحريات، تبين أن عاطلين وراء التسلل لمسكن الأمريكى وسرقته، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة، فحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق

القبض على عاطلين سرقا محتويات "عوامة" يسكنها أمريكى بمنطقة إمبابة

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