ضبط مخزن غير مرخص بداخله سلع غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية وبداخله نصف طن سلع غذائية "مكرونة" مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الخالية من أى بيانات تفيد مصدرها ومجهولة المصدر وبيعها للمواطنين.

وقامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المحل، وضبط صاحبه وبحوزته 700 كيلو "مكرونة" معبأة داخل أكياس ومدون عليها أسماء شركات غير معروفة ولا توجد بها أى بيانات تدل على مشروعية استهلاكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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