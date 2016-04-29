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مصطفى بكرى يتقدم ببلاغ ضد حساب مزيف باسمه على"تويتر" سب عزمى مجاهد

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مصطفى بكرى يتقدم ببلاغ ضد حساب مزيف باسمه على"تويتر" سب عزمى مجاهد مصطفى بكرى يتقدم ببلاغ ضد حساب مزيف باسمه على"تويتر" سب عزمى مجاهد
أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن هناك حسابا مزيفا باسمه عبر موقع "تويتر"، وأن الشخص الذى يديره تعرض للكابتن عزمى مجاهد بالسب والقذف، مشدداً على أنه سيقوم بإبلاغ الجهات المعنية لمعرفة هويتهم، مشيراً إلى أنه يقدر ويحترم عزمى مجاهد كثيراً.

وقال "بكرى"، فى تدوينات عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"،: "هناك حساب مزور باسمى علي تويتر تناول الكابتن عزمي مجاهد بالسب والقذف ، وأنا شخصيا ليس لى أى علاقة بهذا الحساب وسأبلغ الجهات المعنية لمعرفة هوية المتآمرين الكاذبين"، مضيفاً أن محاولة الإساءة للكابتن عزمى مجاهد بهذه الطريقة الحقيرة هى محاولة رخيصة للاستعداء ضد شخص أقدره وأحترمه".

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