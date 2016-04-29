حبس عاطل لاتهامه بحيازه هيروين بمنطقة الطالبية

أمرت نيابة الطالبية بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 76 تذكرة هيروين، بعد اعترفه بحيازته للمضبوطات للاتجار بها 4 ايام على ذمة التحقيقات .

كانت معلومات وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد حيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة استعدادا لترويجها على عملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم وضبطه وبحوزته 76 تذكرة هيروين أثناء استقلاله سيارة ملاكى وسلاح نارى و5 طلقات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

- ضبط 76 تذكرة هيروين بحوزة عاطل بالطالبية

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