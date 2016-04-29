غدا .. نظر محاكمة حبيب العادلى بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" غداً

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غداً الخميس، جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والأضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، وكما أحالت المحكمة 11 موظفاً أخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

- مفاجأة.. حبيب العادلى يتصالح فى قضية "فساد وزارة الداخلية" قريبا.. مصادر: العادلى تقدم بطلب إلى لجنة مشكلة من مجلس الوزراء للتسوية مع الدولة.. وتؤكد: يتصالح برد 2 مليار جنيه وغرامة مماثلة

>