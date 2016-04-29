17حفلة فنية وبرامج ترفيهية للسياح بالغردقة والجونة احتفالا بـ"الربيع"

أنهت محافظة البحر الأحمر استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع بمدن المحافظة المختلفة، حيث تقيم الفنادق المختلفة حفلات شم النسيم على شواطئ البحر الأحمر، بحضور قيادات سياسية وإعلامية وفنية مختلفة.

وقال مصدر بالمحافظة، أن منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة لحفل شم النسيم المقرر أن تحيه النجمة اللبنانية نيكول سابا، يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة والنصف، بسعر تذكرة يتراوح من 250 جنيه إلى 750 جنيه.

كما أكد المصدر أن منتجع الجونة شمال الغردقة سيقيم 17 حفلة داخل 17 فندق من فنادق المنتجع أغلبها لفرق أجنبية، وتتراوح أسعار الدخول فيها من 1000 حتى 1500 جنيه.

وأشار المصدر إلى وصول عدد من الشخصيات العامة التى ستحضر هذه الحفلات بينما يصل البقية فى غضون الساعات القليلة القادمة، من بينهم 3 وزراء بينهم وزير الشباب والبيئة، وكذلك 6 سفراء، وعدد كبير من الفنانين والإعلامين منهم الفنانة بشرى، وكذلك الإعلامى أحمد المسلمانى.

وأوضح المصدر أن هناك قيادات سياسية كبيرة من جهات مختلفة بالدولة سوف تقضى شم النسيم بمنتجع الجونة شمال الغردقة، موضحاً أن نسبة الإشغال فى الجونة قد تكون تجاوزت 70 %.

وعلى سياق متصل، أعلن فرع ساقية الصاوى بالغردقة عن إقامة حفل اليوم الجمعة للفنان على الهلباوى بمقر الساقية، وحفل أخر للمنشد على التونى بعد غدا السبت.

ومن جانبها، اعلنت مديرية أمن البحر الاحمر بقيادة اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر وضع خطة أمنية لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وأكد المقدم وليد مجدى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية عن وضع كمائن وتمركزت أمام القرى السياحية والكنائس وبكافة طرق المحافظة خلال الاحتفالات.

>فيما استعدت المجالس المحلية بمدن المحافظة بإعداد وتجهيز الشواطئ العامة لاستقبال المصيفين والمعيدين فى شم النسيم.

>كما أعلن ربيع إسماعيل مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر عن شن حملات على الأسواق بالاشتراك مع الطب البيطرى ومباحث التموين.

>ومن ناحيته، أعلن الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمرفق، استعداداً لأعياد الربيع، وتم عمل خطة تستخدم فيها 20 سيارة إسعاف للتمركز بالقرب من الشواطئ العامة والفنادق السياحية المختلفة.

بالصور.. الغردقة تتجمل لاستقبال الزائرين فى أعياد الربيع.. جزيرة الجفتون الكبير الأكثر رواجاً.. رحلات يومية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والشعاب المرجانية.. ورئيس شركة: الرحلة لا تتعدى 200جنيه