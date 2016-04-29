أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

17حفلة فنية وبرامج ترفيهية للسياح بالغردقة والجونة احتفالا بـ"الربيع"

Google+ Print
17حفلة فنية وبرامج ترفيهية للسياح بالغردقة والجونة احتفالا بـ"الربيع" 17حفلة فنية وبرامج ترفيهية للسياح بالغردقة والجونة احتفالا بـ"الربيع"
أنهت محافظة البحر الأحمر استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع بمدن المحافظة المختلفة، حيث تقيم الفنادق المختلفة حفلات شم النسيم على شواطئ البحر الأحمر، بحضور قيادات سياسية وإعلامية وفنية مختلفة.

وقال مصدر بالمحافظة، أن منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة لحفل شم النسيم المقرر أن تحيه النجمة اللبنانية نيكول سابا، يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة والنصف، بسعر تذكرة يتراوح من 250 جنيه إلى 750 جنيه.

كما أكد المصدر أن منتجع الجونة شمال الغردقة سيقيم 17 حفلة داخل 17 فندق من فنادق المنتجع أغلبها لفرق أجنبية، وتتراوح الدخول فيها من 1000 حتى 1500 جنيه.

وأشار المصدر إلى وصول عدد من الشخصيات العامة التى ستحضر هذه الحفلات بينما يصل البقية فى غضون الساعات القليلة القادمة، من بينهم 3 وزراء بينهم وزير الشباب والبيئة، وكذلك 6 سفراء، وعدد كبير من الفنانين والإعلامين منهم الفنانة بشرى، وكذلك الإعلامى أحمد المسلمانى.

وأوضح المصدر أن هناك قيادات سياسية كبيرة من جهات مختلفة بالدولة سوف تقضى شم النسيم بمنتجع الجونة شمال الغردقة، موضحاً أن نسبة الإشغال فى الجونة قد تكون تجاوزت 70 %.

وعلى سياق متصل، أعلن فرع ساقية الصاوى بالغردقة عن إقامة حفل اليوم الجمعة للفنان على الهلباوى بمقر الساقية، وحفل أخر للمنشد على التونى بعد غدا السبت.

ومن جانبها، اعلنت مديرية أمن البحر الاحمر بقيادة اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر وضع خطة أمنية لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وأكد المقدم وليد مجدى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية عن وضع كمائن وتمركزت أمام القرى السياحية والكنائس وبكافة طرق المحافظة خلال الاحتفالات.
>فيما استعدت المجالس المحلية بمدن المحافظة بإعداد وتجهيز الشواطئ العامة لاستقبال المصيفين والمعيدين فى شم النسيم.
>كما أعلن ربيع إسماعيل مدير مديرية بالبحر الأحمر عن شن حملات على الأسواق بالاشتراك مع الطب البيطرى ومباحث التموين.
>ومن ناحيته، أعلن الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمرفق، استعداداً لأعياد الربيع، وتم عمل خطة تستخدم فيها 20 سيارة إسعاف للتمركز بالقرب من الشواطئ العامة والفنادق السياحية المختلفة.

بالصور.. الغردقة تتجمل لاستقبال الزائرين فى أعياد الربيع.. جزيرة الجفتون الكبير الأكثر رواجاً.. رحلات يومية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والشعاب المرجانية.. ورئيس شركة: الرحلة لا تتعدى 200جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»