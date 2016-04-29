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الإعلام الفلسطينى: إعدام الشقيقين جريمة وحشية وترجمة فورية لقرارات نتنياهو

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الإعلام الفلسطينى: إعدام الشقيقين جريمة وحشية وترجمة فورية لقرارات نتنياهو الإعلام الفلسطينى: إعدام الشقيقين جريمة وحشية وترجمة فورية لقرارات نتنياهو

>قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن تصفية الاحتلال الإسرائيلى للشقيقين مرام وإبراهيم طه ظهر أول أمس على حاجز قلنديا شمال القدس، "جريمة وحشية تجرى فى وضح النهار".

وأكدت الوزارة فى بيان صحفى أمس الخميس أن الاحتلال قتل الشابين بدم بارد خلال رحلة علاج لمرام برفقة شقيقها، بعد أن أخطأ التفريق بين مسارات الحافلات والمركبات الصغيرة، فيما امتنع عن تقديم الإسعاف لهما، فى ترجمة فورية لقرار حكومة نتنياهو ترك المصابين ينزفون، لحين وصول خبير متفجرات، ما يعنى عمليا فتح الباب أمام تصفية مفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطينى، فى سياق افتراءات ومزاعم تنفيذ عمليات طعن".

وقالت إن إسرائيل بدأت اليوم فصلا جديدا من عمليات التصفية، فى وقت تغفل فيه حكومة الاحتلال أن من يحمل متفجرات لا يحتاج إلى استخدام سكين، مؤكدة أن إطلاق أكثر من عشرين رصاصة ومن مسافة بعيدة تصل 40 مترا، وفقا لشهود عيان تواصلت الوزارة معهم يفند زعم جنود الاحتلال الذين يسرعون فى الضغط على الزناد.
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