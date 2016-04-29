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أسرة معاق ذهنيا بالشرقية تناشد من يتعرف عليه أن يرده لهم

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أسرة معاق ذهنيا بالشرقية تناشد من يتعرف عليه أن يرده لهم أسرة معاق ذهنيا بالشرقية تناشد من يتعرف عليه أن يرده لهم
ناشدت أسرة المعاق سعيد إيهاب سعيد المعاق ذهنيا والبالغ من العمر 12 سنة، من يتعرف عليه من أهالى الخير إعادته لهم، وقال إيهاب سعيد والد الطفل المعاق أعيش وأسرتى بحى النهضة بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأن سعيد نجلى ولد معاق ذهنيا ولا يستطيع التحدث وتغيب عن المنزل منذ عصر الاثنين الماضى مرتديا تيشيرت رصاصى فى أزرق وبنطلون لونه أخضر.

وأضاف أنهم يواصلون الليل بالنهار بحثا عنه ولم يجدوه حتى الآن مناشدة من يتعرف عليه التواصل مع أسرته بشارع البحر حى النهضة مدينة كفر صقر محافظة الشرقية تليفون 01010180141.


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