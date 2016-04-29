معادن وفيتامينات مهمة لجسمك.. اعرف طرق الحصول عليها من الطبيعة

يحتاج الجسم إلى العديد من المعادن والفيتامينات المهمة التى تساعد على تقوية العظام والأسنان أو تعزيز الرغبة الجنسية وغيرها من الوظائف الحيوية للجسم.

وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" أن بعض الأطعمة الطبيعية تعد وقودًا لجسم الإنسان، لاحتوائها على معادن وفيتامينات ضرورية ومغذية للجسم، وقد تحتوى هذه الأطعمة على أنواع مختلفة من المعادن التى تعد مصدرًا أساسيًا لجسم الإنسان.

وذكر التقرير بعض الأطعمة التى تحتوى على عناصر ومعادن مهمة لجسم الإنسان وتتضمن: الصوديوم، فهى من المعادن الرئيسية التى تنقل الإشارات العصبية للمخ وتوازن السوائل المناسبة فى الجسم وتمنع تقلص العضلات، مضيفًا أنه يمكن الحصول على الصوديوم من صلصة الصويا والملح وبعض أنواع الخضراوات.

ووفقًا للتقرير فإن من العناصر المهمة الكالسيوم، فهو من العناصر الفعالة للأسنان والعظام، بالإضافة إلى أنه يجنبك تقلص العضلات ويساعد على الاسترخاء، وتنظيم ضغط الدم، ما يجعل الجهاز العصبى والمناعى قويًا، كما يتواجد الكالسيوم فى منتجات الألبان والأسماك وهى مصادر غنية بالكالسيوم.

>تابع أنه على الرغم من وجود معادن تقوية العظام والأسنان، إلا أنه لا يمكن تجاهل الفسفور، لأنه من المعادن المهمة للجسم وتساعد أيضًا على تقوية العظام والأسنان، كما أن هذا المعدن يحافظ على التوازن الحمضى فى الجسم، مضيفًا أنه يتواجد فى منتجات الدواجن واللحوم واللبن.

أشار التقرير إلى أن الزنك من أهم المعادن لجسم الإنسان، خاصة النساء الحوامل، فهو يساعد على النمو السليم للجنين، ويجعل مناعته قوية، موضحًا أن الزنك من المعادن المهمة لتعزيز الرغبة الجنسية وإنتاج الحيوانات المنوية، كما يتواجد هذا المعدن فى الخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الدواجن.

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