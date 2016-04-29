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حقائق جديدة تُكشف عن وفاة النجم Prince

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الخميس 28-04-2016 20:37

بعد مرور أسبوع على رحيل النجم العالمي Prince Rogers Nelson، مازالت أسباب وفاته مجهولة، والتحقيقات والفحوصات مستمرة لمعرفة ما حدث في تلك الليلة المشؤومة حين عثر عليه ميتاً.

وقد عثرت السلطات التي تحقق في وفاة Prince على أدوية تحتوي مواد أفيونية معه وفي مكان الوفاة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام، في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه وثائق محكمة أن قاضياً كلف مصرفاً لحراسة ممتلكات المغني الراحل.

وذكرت CNN أنه تم اكتشاف المادة المسكنة مع Nelson، بينما قالت صحيفة Star Tribune إن الحبوب اكتشفت مع المغني الذي توفي عن عمر 57 عاماً في منزله بإحدى ضواحي منيابوليس.

واستند التقريران إلى مصادر لم تُنشر أسماؤها، ولم يتسن لوسائل الإعلام أن تتحقق من صحة النبأ، كما تعذر الاتصال بمسؤولين في جهات إنفاذ القانون للتعقيب.

وذكرت وسائل إعلامية عدة، أنه طلب من جهات إنفاذ القانون المحلية مساعدة إدارة مكافحة المخدرات المساعدة في التحقيق.

يشار الى ان Prince كان في جولة فنية بالولايات المتحدة، ودخل المستشفى فترة وجيزة إثر إصابته بالإنفلونزا بعد أن هبطت طائرته اضطرارياً في ولاية إيلينوي، قبل أن يعثر عليه ميتاً داخل الاستديو الخاص به.

 

 

 

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