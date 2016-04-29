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بالصور: فيكتوريا بيكهام الأكثر أناقة أثناء السفر

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الخميس 28-04-2016 21:11

تصدرت النجمة البريطانية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة أثناء السفر، بحسب الخطوط الجوية البريطانية.

بيكهام البالغة من العمر 42 عاماً، وهي زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير دايفيد بيكهام David Beckham، تفوقت على المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل كلوني، من حيث قدرتها الفريدة على تحويل أي مكان تذهب إليه إلى منصة عرض أزياء.

وأصدرت الخطوط الجوية البريطانية هذه القائمة بالتعاون مع خبيرة الأزياء الشهيرة في هوليوود اليزابيث سالتزمان Elizabeth Saltzman احتفاءً بالعلاقة الوثيقة التي تجمع عالم السفر والأزياء، وبصفتها واحدة من أبرز شركات الطيران المرموقة في العالم.

 

 

 

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