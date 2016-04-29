توفير فرص عمل لضحايا العنف المؤهلين في دبي

وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفندق «جي 5 رمال للشقق الفندقية» مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل لضحايا العنف الذين تم تأهيلهم إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات التمويل والرعاية وتنظيم الورش والدورات التدريبية والفعاليات السنوية المختلفة التي تقيمها المؤسسة.

وقالت شيخة المنصوري مساعد المدير العام للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إن هذا التعاون يدعم جهود إعادة دمج ضحايا العنف في المجتمع من جديد خاصة من فئة النساء من خلال توفير مصدر دخل ثابت يؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية.

حالات

وأضافت أن من أبرز التحديات التي تواجه ضحايا العنف هي توفير فرص عمل تضمن لهم الاستقلال المادي إذ تضطر العديد من الحالات إلى السكوت عن العنف الذي تتعرض له أو للعودة مرة أخرى لنفس مصدر الإساءة بعد الانتهاء من برنامج التأهيل لعدم توافر مصدر دخل بديل.

ووجهت الشكر إلى فندق «جي 5 رمال» على مبادرتهم ودعمهم لجهود مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المؤسسة تنظر لهذا الدعم كنموذج يحتذى به لما يمكن أن تقدمه الجهات العاملة في القطاع الخاص لدعم الجهود المجتمعية المختلفة خاصة في مجال حماية ورعاية المرأة والطفل.

من جانبه قال كنان الغراوي الرئيس التنفيذي لفندق «جي 5 رمال» إن الهدف الرئيسي من المذكرة هو مساعدة المؤسسة في إدخال السعادة على حياة الذين عانوا من آثار العنف بمختلف السبل الممكنة كون النساء والأطفال هم الركن الأساسي في مجتمعنا وتوفير الدعم والاستقرار لهم يكفل الاستقرار لكل مكونات المجتمع الأخرى.

ونصت المذكرة على تنظيم الفندق لعدد من الفعاليات الخيرية لتمويل بعض مشاريع المؤسسة بجانب عقد عدد من الورش التدريبية للعاملين في المؤسسة فيما يتعلق بخدمات الإسكان والضيافة إضافة إلى الاتفاق بشكل مبدئي على تخصيص جزء من مبيعات الفنادق لصالح دعم ضحايا العنف في المؤسسة.

تمكين

يذكر أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أطلقت مؤخرا برنامج «تمكين الحالات» لتمكين وتأهيل النساء من ضحايا العنف للدخول في سوق العمل أو إنشاء مشروعات صغيرة، بما يضمن لهم دخلاً ثابتاً يلبي احتياجاتهم المعيشية ويضمن استقلالهم المالي والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه هذه الفئة.