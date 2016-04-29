إشادة أوروبية بموقف الإمارات الحازم في إدانة الإرهاب

أشاد مارتن شولز رئيس البرلمان الأوروبي في جلسة برلمانية عامة بمعالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لموقفها الحازم في إدانة الإرهاب ونبذ العنف، وجاء ذلك خلال دعوة رئيس البرلمان الأوروبي لمعالي القبيسي والوفد البرلماني المرافق لها لحضور جانب من الجلسة العامة للمناقشات للبرلمان الأوروبي في بروكسل وترأسها رئيس المجلس مارتن شولز.

وأخبر الرئيس رؤساء الفرق وأعضاء البرلمان خلال الجلسة أن معالي الدكتورة أمل القبيسي وضعت إكليلاً من الورود في موقع تفجيرات بروكسل الإرهابية للترحم على أرواح ضحايا الاعتداءات مقدما لمعاليها شكره وشكر كل البرلمان على الخطوة الرمزية النبيلة.

وقال الرئيس مخاطباً المجلس ومعالي الدكتورة أمل القبيسي: «هذا الصباح أتشرف باستقبال أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، هي ضيفتنا هذا اليوم، واسمحي لي أن أشكرك أنك بصفتك رئيسة لبرلمان دولة عربية ومسلمة، أنك أدنت بحزم اعتداءات بلجيكا، ووضعت إكليلاً من الورود في موقع التفجيرات الإرهابية، لذلك اسمحي لي أن أشكرك بكل حرارة وأرحب بك معنا هنا في البرلمان الأوروبي».

وكان وفد من المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس قد زار محطة مترو ملبيك وسط العاصمة البلجيكية بروكسل تكريماً لأرواح ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية في مارس الماضي.