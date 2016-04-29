«جيمس للتعليم» تفتتح مدرسة للمنهاج البريطاني في البرشاء

أعلنت «جيمس للتعليم» عن افتتاح «مدرسة جيمس البرشاء الوطنية» للمنهاج البريطاني الوطني للطلاب والطالبات المواطنين والعرب للسنة الدراسية 2016. وتتألف المدرسة الواقعة في منطقة البرشاء بدبي من مبنيين منفصلين للطلاب والطالبات، وستقوم بتدريس المنهاج البريطاني مع التركيز على الدراسات العربية والإسلامية.

وتسعى «مدرسة جيمس البرشاء الوطنية» إلى الريادة على مستوى التعليم في دولة الإمارات من خلال تخريج طلاب واثقين، يتحلّون بالمرونة والتسامح، وقادرين على التكيف مع متغيرات هذا العالم، ليكونوا قياديين مستقبليين في الإمارات والوطن العربي. وفي الوقت الذي سيكتسب فيه هؤلاء الطلاب مزايا التعلّم في مدرسة دولية، يتم الحفاظ على ثقافتهم الإسلامية في الوقت نفسه.

وقال دينو فاركي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة «جيمس للتعليم»: «تأسست’ جيمس للتعليم‘ على أيدي معلمين متحمّسين، وعلى مدى يزيد على 55 عاماً، وضعت العائلات في الإمارات ثقتها في مدارسنا. واعتماداً على سجلنا الحافل بتوفير التعليم المتميز، نفتتح اليوم أبواب هذه المدرسة أمام المجتمع الإماراتي».

ويقوم معلّمون ذوو خبرة باللغتين العربية والانجليزية على تدريس المنهاج في المدرسة، لضمان إجادة الطلاب اللغتين وإتقانهما معاً. وسيتم تعيين القيادة الأكاديمية من نخبة المعلّمين البريطانيين والعرب لضمان تحقيق مستوىً عالٍ من التدريس والتعليم الدولي.