نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج 466 طالباً من الجامعة الكندية

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة حفل التخريج السادس لطلبة الجامعة الكندية في دبي، الذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 10 على إنشاء الجامعة في الإمارات، وذلك في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر الحفل الذي شهد منح 466 شهادة تخرج كل من، بطي سعيد الكندي رئيس مجلس الأمناء ومستشار الجامعة الكندية بدبي والدكتور كريم شلي رئيس ونائب مستشار الجامعة الكندية دبي وأريف لالاني سفير كندا لدى الدولة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي.

وشهد الحفل أيضاً جان شاريه رئيس الوزراء السابق في مقاطعة كيبيك ونائب رئيس الوزراء السابق لكندا الذي منح درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن تقديره لجهود الخريجين والخريجات وإنجازاتهم والاعتزاز بهم باعتبارهم رموزاً واعدة لنجاح الجامعة، ودليلاً أكيداً على حيويتها النابضة والمستمرة متمنياً لهم مستقبلاً ناجحاً.

مكانة

وقال معاليه إنه ما يبعث على السعادة أن المكانة المرموقة لهذه الجامعة في المجتمع تحققت بعون الله وبفضل العمل الشاق والجهد المتواصل لكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة ومن خلال رؤية واضحة والتزام قوي بأن تكون هذه الجامعة بالفعل ناجحة وعلى كل المستويات، وتقدم بالتحية والتهنئة إلى كافة أعضاء أسرة الجامعة، شاكراً لهم جميعاً جهودهم الطيبة في أن تكون هذه الجامعة جزءاً مهماً في مجتمع المعرفة بالدولة.

وأضاف معاليه: «أتقدم باسم الحضور بعظيم الشكر وفائق التقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونحن نعتز بقيادته الحكيمة للإمارات ونشكر لسموه دعمه الكبير لمؤسسات التعليم في الدولة، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونقدر لسموهما الحرص الكبير على تأكيد دور الجامعات في دعم مجتمع المعرفة بالدولة».