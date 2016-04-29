منصور بن محمد يشهد «العالم في جولة»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، ختام فعاليات «العالم في جولة»، والتي نظمتها مبادرة جود موف دبى Good Move Dubai إحدى المبادرات التي أطلقتها خطة دبي 2021 الإمارة أكثر صحة وسعادة، وتعنى بتعزيز صحة الفرد ورفاه المجتمع، حيث استمرت الفعالية على مدى ثلاثة أيام في شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة جميرا، ركزت من خلالها على تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياتية صحية قائمة على الحركة والنشاط.

وقد شهدت الفعالية حضور أعداد غفيرة من الجمهور وكبار الشخصيات في مقدمتهم الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعبد الله عبد الرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذين تجولوا في أرجاء الفعالية، حيث قامت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشرح أهداف مبادرة جود موف دبي التي تسهم في تحفيز الأفراد على الحركة والنشاط وتبني حياة صحية من خلال ممارسة الرياضات الخفيفة لتقوية اللياقة البدنية التي تؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمع ككل.

خطة

وقالت عائشة ميران إن تشجيع المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية هو جزء لا يتجزأ من خطة دبي 2021، التي تسعى لأن يكون الأفراد في إمارة دبي متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة، يتبنون أنماطاً حياتية مفعمة بالصحة تعود نفعاً على حياتهم اليومية التي نأمل أن تكون خالية من أية أمراض.

وأضافت: يسعدني أن فريق العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي وشركاء المبادرة قد تمكنوا من تقديم تطبيق جود موف دبي والفعالية المصاحبة «العالم في جولة» على النحو المشجع للجمهور العام، إضافة إلى الدعم من شركاء المبادرة وهم طيران الإمارات وشركة مراس القابضة، والراعي الرئيس للفعالية شركة اتصالات ومن الرعاة الداعمين وشركتي «يو إف سي» للياقة البدنية و«ماي دبي»، الأمر الذي يدل على إيمانهم بأهمية تشجيع المجتمع ككل لتبني الحياة الصحية.

سياسات

ومن جانبها قالت سميرة الريس، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إن فعالية «العالم في جولة» تعج بالجمهور العام من مختلف الجنسيات والأعمار ولاقت نجاحاً كبيراً، فقد حضرها على مدى ثلاثة أيام أكثر من 8 آلاف و500 شخص إضافة إلى أن عدد تحميل تطبيق جود موف دبى Good Move Dubai على الهواتف الذكية قد زاد بمعدل 4000 مشترك جديد.

وأكدت أن نجاح الفعالية يتضح في عدد المشاركات الكبير واهتمام الأفراد والعائلات في دبي بتحميل التطبيق لتبني أنماط حياة صحية.

تطبيق

وكانت المبادرة قد انطلقت بداية العام الجاري بإتاحة تطبيق على الهواتف الذكية يشجع المشتركين لممارسة الرياضة من خلال تصميم مسار افتراضي يجوب مدن العالم، وذلك بالمشي أو الجري أو ركوب الدراجة الهوائية، كما يحفز التطبيق المشتركين من خلال التفاعل معه عبر جولة تنطلق من دبي ومن ثم العاصمة أبوظبي مروراً بـ38 مدينة في العالم تنتهي في سيدني بأستراليا، حيث تمثل كل مدينة مستوى جديداً من رحلة اللياقة البدنية استناداً إلى عدد من الخطوات تكتمل في غضون الأيام المحددة المخصصة لكل مستوى.

جوائز

شهدت الفعالية توزيع العديد من الجوائز التحفيزية للجمهور المشارك، وتنوعت بين تقديم تذاكر سفر لأي وجهة في العالم يختارها الفائزون مقدمة من طيران الإمارات، وجوائز اشتراك مجانية في نادي اللياقة البدنية «يو إف سي»، إضافة إلى جوائز عينية تسهم في تحفيز ممارسة الرياضة مثل الساعات والأساور الذكية التي تحتسب الخطوات اليومية للفرد للعمل على تعزيز الصحة.