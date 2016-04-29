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الأطراف اليمنية تختتم جلسة اليوم من مشاورات السلام بالكويت

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الأطراف اليمنية تختتم جلسة اليوم من مشاورات السلام بالكويت الأطراف اليمنية تختتم جلسة اليوم من مشاورات السلام بالكويت

>اختتمت جلسة المباحثات من مشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمنية، أمس الخميس، والتى تستضيفها دولة الكويت منذ الخميس الماضى تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهدف التوصل إلى اتفاق وحل شامل للأزمة اليمنية.

وناقش المتفاوضون خلال الجلسة التى اقتصرت على رؤساء الوفود اليمنية وثلاثة أعضاء من كل فريق الإطار العام الذى اقترحته الأمم المتحدة بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية فى المرحلة المقبلة.

كما بحثوا خلال الجلسة التى عقدت بعد مشاورات منفردة أجراها المبعوث الأممى مع كل فريق على حدة فى وقت سابق اليوم القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال فى ضوء تثبيت وقف إطلاق النار.

ويسعى ولد الشيخ أحمد فى ضوء الأجواء الإيجابية التى تحققت خلال المشاورات فى اليومين الماضيين إلى تقريب وجهات النظر بين المتفاوضين لإيجاد صيغة توافقية إزاء مختلف القضايا الخلافية وصولا إلى تحقيق السلام فى اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمنى.
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