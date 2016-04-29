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"البرلمان"يناقش قوانين الكسب غير المشروع والطعن أمام النقض بداية الأسبوع

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"البرلمان"يناقش قوانين الكسب غير المشروع والطعن أمام النقض بداية الأسبوع "البرلمان"يناقش قوانين الكسب غير المشروع والطعن أمام النقض بداية الأسبوع
قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ستنظر ظهر الأربعاء المقبل عدد من المشروعات بقوانين المحالة إليها من حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وأوضح الطماوى لـ" اليوم السابع"، أن عدد المشروعات بقوانين المحالة من قبل 5 قوانين وهى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون المحال العامة، ومشروع قانون الأنشطة الضارة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، ومشروع قانون الرسوم القضائية.


>- بهاء أبو شقة: تعديل قانون الكسب غير المشروع فى أجندة "التشريعية"
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