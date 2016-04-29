رفع حالة الطوارئ بالغربية استعدادا لاحتفالات الربيع

رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال شم النسيم ، حيث أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة بتوفير كافة الخدمات والسلع الغذائية خاصة الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وباقى السلع الغذائية الأخرى، التى يكثر الطلب عليها فى شم النسيم.

كما طالب المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال وضبط أى تلاعب أو مخالفات أو استغلال وتحرير محاضر للمخالفين وكذا تشغيل المخابز بما يحقق وفرة فى رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامة المعروض منها بالأسواق.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات والعمل على حلها فورا وتكثيف ورديات العمل فى مختلف قطاعات المرافق والخدمات طوال 24ساعة.

واستعدت مجالس مدن المحافظة بأعياد الربيع بإعداد الحدائق والمتنزهات وفتحها للجمهور منذ الصباح الباكر وتكثيف حملات النظافة العامة من خلال ورديات عمل طوال 24 ساعة والتنسيق مع شركة المسطحات المائية بمراقبة ضفاف النيل بمدينتى زفتى وكفر الزيات وتكثيف التواجد الأمنى بها لمواجهة أى حالات طوارئ.

وفى قطاع الصحة، تم تشكيل لجان من مراقبى ومفتشى الأغذية بالمديرية تعمل طوال الـ24 ساعة ووقف الإجازات والراحات خلال فترة الاحتفال بأعياد شم النسيم بالأقسام الوقائية على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة.

كما قرر المحافظ تكثيف الأعمال الميدانية بالأسواق العامة ومطابقة أماكن تصنيع وإنتاج الأسماك المملحة والمدخنة للاشتراطات الصحية ، والتأكد من أن جميع العاملين بها يحملون شهادات صحية سارية وفحص الأسماك الطازجة والمدخنة قبل مراحل تصنيعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما يتم فحص الأدوات والآلات المستخدمة فى التصنيع مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وقرر تشديد الرقابة على المنتج النهائى وضبط الفسيخ المملح المشتبه فيه وسحب عينات وإرسالها للمعامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومراجعة البيانات المدونة على جميع الأسماك المملحة وإلزام التجار بتنفيذ المواصفات القياسية وإلزامهم بطرق وشروط العرض والبيع.

وشملت الاستعدادات تشديد الرقابة على الباعة الجائلين بالأسواق العامة وحول المدارس والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، وفحص التراخيص الصادرة لهم والتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والمرور على الثلاجات والتأكد من تخزين الأسماك ومراجعة بيانات والإفراجات الصحية للمجمدات المستوردة ومراجعه البيانات المدونة على براميل تصنيع وتداول الأسماك المملحة وإلزام التجار بتنفيذ المواصفات القياسية .

وتم تكليف قسم مراقبة الأغذية بإخطارنا يوميا بتقرير بالإجراءات التى تمت للعرض على الوزارة والمحافظة ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى حالات التسمم الغذائى عموما وحالات التسمم المنبارى "والبوتيرليزم" بصفة خاصة مع عمل التقصى الوبائى لمعرفة مصدر التلوث .

وتقرر تنظيم حملات صباحية ومسائية للمرور على الكازينوهات والحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية وأماكن تجمع المواطنين ومطاردة الباعة الجائلين وخاصة بائعى المشروبات الملونة والأغذية الأخرى للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بها .

وأيضا رفع درجة الاستعداد لكافة المستشفيات العامة والمركزية والإسعاف وتوفير كافة الأدوية الخاصة والطوارئ وخاصة الأمصال اللازمة لحالات التسمم ورفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوزيع بعض سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات العامة وأماكن تواجد المواطنين ، وتنظيم ندوات تثقيف صحى للمواطنين لتوعيتهم وشرائهم ما يحتاجون من المحلات المرخصة وعدم الشراء من الباعة الجائلين والغير مرخص لهم .

وفى قطاع التموين تقرر تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية الأمن لبذل أقصى الجهود للتصدى الحاسم للخروج عن الشرعية وتحقيق التواجد الأمنى وفرض الانضباط بالشارع واستقرار الحالة التموينية والتجارية وحصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر وردع المخالفين .

وتكثيف حملات الرقابة بالاشتراك مع أجهزة الصحة والطب البيطرى على كافة الأنشطة والأسواق لضمان توافر كافة السلع الأساسية وفى مقدمتها الأسماك الطازجة والمملحة والمستوردة والتنبؤ الواعى والدقيق بالمؤشرات المختلفة ورصد أوجه التغييرات والسلبيات للتصدى الفورى لها بما يحقق توافر كافة السلع والخدمات بالأسعار المقررة والجودة المناسبة وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش.

وتقرر تشكيل غرقه عمليات رئيسيه بالمديرية لتلقى شكاوى المواطنين بصفه عامة والعمل على حلها وأيضا غرفه عمليات بكل إدارة تموينية فرعية على مستوى المحافظة، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين بدائرة كل إدارة والعمل على حلها.

وفى قطاع الطب البيطرى تقرر التفتيش والرقابة على مصانع تدخين الأسماك والرنجة وفحص الإنتاج أول بأول وكذا أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة.

وتزويد إدارة المجازر والتفتيش بعدد كافى من الأطباء الأكفاء وكذا وضع أكثر من سيارة تحت تصرف الإدارة للقيام بحملات تفتيشية فى أى وقت، وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين ليكونوا على أهبة الاستعداد فى أى وقت.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات تعمل بنظام النوبتيجية 24ساعة لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على التحقق منها فى الحال.

تم رفع درجة الاستعداد بمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى طوال 24 ساعة وتكثيف ورديات العمل بهذه المرافق لتلقى أية بلاغات أو شكاوى خاصة بمياه الشرب أو الصرف الصحى والعمل على حلها فورا.

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