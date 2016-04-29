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مصطفى السيد:تجربة علاج السرطان بجزيئات الذهب على حصان تظهر خلال شهر ونصف

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مصطفى السيد:تجربة علاج السرطان بجزيئات الذهب على حصان تظهر خلال شهر ونصف مصطفى السيد:تجربة علاج السرطان بجزيئات الذهب على حصان تظهر خلال شهر ونصف
أكد العالم الدكتور مصطفى السيد، أن نتائج التجارب التى يجريها فريق تجارب علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية على حصان لأول مرة ستظهر خلال شهر ونصف من الآن .

وأضاف الدكتور مصطفى السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التجارب الحالية للعلاج تهدف التعرف هل إذا كان للذهب أثار جانبية على الإنسان أو تأثير على أعضاء أخرى من الجسم.

وأوضح العالم الكبير، أنه سيتم التقدم بطلب لإجراء تجارب على البشر حال انتهاء التجارب على الحيوانات والتأكد من عدم وجود آثار جانبية.

ويذكر أن الفريق أجرى خلال الفترة الماضية تجارب عدة على حيوانات كالكلاب والقطط، وأثبتت نجاحها بالفعل.

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